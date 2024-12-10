Дамаск, 10 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. В районах Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC) на окраине Дамаска и центра радиоэлектронной борьбы недалеко от столичного района Сайеда Зайнаб вечером 9 декабря прогремели взрывы. По утверждению телеканала Al Arabiya, взрывы произошли в результате ударов ВВС Израиля.

Дамаск

Отмечается, что израильская авиации подвергла ударам по меньшей мере три крупные авиабазы ​​сирийской армии, а именно: авиабазу Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, базу Шиншар в пригороде Хомса и аэропорт Акрба к юго-западу от столицы Дамаска. Как уточняет телеканал, на данных объектах размещались «десятки вертолётов и самолётов», что, по оценке Al Arabiya, стало крупнейшей волной ударов по авиабазам с момента ухода Башара Асада с поста президента Сирии.

Кроме этого, ВВС Израиля ударили по Сирийскому исследовательскому центру в районе Барзех недалеко от Дамаска. По словам очевидцев, в районе центра прозвучало как минимум два взрыва. Ударам подвергся также и центр радиоэлектронной борьбы недалеко от столичного района Сайеда Зайнаб.

До этого SSRC подвергался санкциям западных стран за свою якобы причастность к производству химического оружия.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. Израильские чиновники заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

9 декабря министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг заявил, что Дамаск уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет Сирии, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах.

В этот же день позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «навсегда» сохранит свой контроль над Голанскими высотами.