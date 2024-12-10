Париж, 10 декабря, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Использование свинца для покрытия шпиля и крыши при реставрации Нотр-Дам-де-Пари является опасным для здоровья посетителей собора и местных жителей. Такое мнение высказал генсекретарь парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (UD-CGT) Бенуа Мартен.

Zuffe Нотр-Дам

«Это безответственный выбор, свинец очень опасен и представляет риск как для работников, занятых на реконструкции, так и для жителей близлежащих районов и посетителей собора. Он вновь подвергает население рискам, связанным со свинцом», — приводит «РИА Новости» слова Мартена.

Свою точку зрения он аргументировал тем, что Верховный совет здравоохранения Франции, а также Совет парижских депутатов выступили против использования свинца для покрытия крыши собора. В качестве замены свинца можно было использовать цинк, отметил общественник.

Как передавало ИА Регнум, в Париже 7 декабря прошла торжественная церемония открытия отреставрированного главного храма французской столицы — собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильнейшего пожара в апреле 2019 года. Отпраздновать восстановление шедевра мировой архитектуры в столицу Франции приехали высокопоставленные представители более 40 стран, включая британского принца Уильяма, короля Бельгии Филиппа и князя Монако Альбера II, а также избранный президент США, президенты Германии, Греции, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Эстонии и Финляндии и другие зарубежные гости. Всего на церемонии присутствовало более 1,5 тыс. приглашённых.

Колокола Нотр-Дама, в том числе самый крупный и старейший из них «Бурдон Эммаэль», зазвонили в 19:00 (21:00 мск), известив тем самым о начале торжеств.

В Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля 2019 года случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.