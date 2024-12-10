Освобождённый российскими войсками посёлок Работино в Запорожской области уже не восстановить — там остались одни остовы, которые легче будет снести, а сам населённый пункт отстроить заново, сообщил 10 декабря «РИА Новости» запорожский губернатор Евгений Балицкий. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1020-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

Посёлок Работино был сильно разрушен в ходе боевых действий. Там пролегала линия фронта на ореховском направлении. В июне 2023 года для его захвата киевские власти ввели в бой бригады с западной подготовкой. О полном освобождении Работино Минобороны РФ сообщило 15 мая 2024 года. Отвечая на вопрос, будет ли руководство Запорожской области обсуждать необходимость восстановления посёлка с российским правительством, Балицкий ответил утвердительно.

Тем временем бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» осуществляют разминирование населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики. Видеокадры из этого города, освобождённого в ходе активных наступательных действий российских войск, оборонное ведомство обнародовало 10 декабря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934515" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военные инженеры очищают освобожденные территории от неразорвавшихся боеприпасов

«Обстановка всегда была сложной, а сейчас на освобождённых территориях работы как таковой становится всё больше и больше. Потому что противник, чтобы остановить продвижение наших войск, оставляет после себя много взрывоопасных предметов», — пояснил командир 91-го сапёрного-инженерного полка Виктор.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.