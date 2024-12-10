Челябинск, 10 декабря, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осуждённому за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области, не стал рассматривать Верховный суд России. Это следует из информации, опубликованной 9 декабря на сайте Верховного суда РФ.

Vsrf.ru Верховный суд РФ

«Возвращено без рассмотрения», — указано в картотеку Верховного суда.

Основанием для возврата жалобы стала статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Закон гласит, что нельзя подать жалобу, если её ранее рассматривали в суде либо если её оставили без удовлетворения.

Из данных картотеки следует, что кассационные жалобы от осужденного поступали пять раз в течение года, все они отклонены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. В апреле 2008 года он изнасиловал и убил двоих девочек-школьниц. Ещё одна девочка выжила, но ей пришлось долгое время провести в больнице. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Мозглякова осудили за преступления по нескольким статьям УК РФ: насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также за кражу.

Мозгляков признал вину полностью.