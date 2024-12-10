Мелитополь, 10 декабря, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Посёлок Работино в Запорожской области необходимо отстраивать заново, так как характер разрушений во время боевых действий не позволяет его восстановить. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет (снести. — Прим. ред.). Если нам посёлок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения — построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», — приводит «РИА Новости» слова Балицкого.

Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться руководством региона с правительством России, если будет стоять задача отстроить заново посёлок.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области. Потеря этого населённого пункта надломила боевой дух украинских войск, заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов.