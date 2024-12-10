Лондон, 10 декабря, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Страны Запада и Аравийского полуострова опасаются возможного возникновения исламистского правительства в Сирии после свержения президента Башара Асада, пишет агентство Reuters.

ИА Регнум

«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха Асада», — приводит агентство слова директора аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиза аль-Сагера.

Он отметил, что Сирию может ожидать судьба Ирака и Ливии после свержения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи в этих странах.

По мнению другого дипломата, слова которого приводит Reuters, у вооружённой оппозиции отсутствует чёткий план управления такой сложной страной, как Сирия, населённой представителями различных этносов и конфессий.

Как передавало ИА Регнум, МИД РФ 8 декабря сообщил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.