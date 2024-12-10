Берлин, 10 декабря, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Ситуация на линии соприкосновения для Украины является критической. Такое заявление сделал 9 декабря кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild.

Azchael Фридрих Мерц

Мерц пояснил, что Россия утвердилась на своих позициях в зоне конфликта, поэтому для Украины положение стало весьма шатким. По мнению Мерца, избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться прямого контакта с Россией при посредничестве Франции для решения украинского вопроса.

«Трамп, похоже, полон решимости что-то сделать. Но что именно он хочет сделать и какими средствами — вопрос остается открытым», — пояснил политик.

Также Мерц предположил, что уже не появится такое оружие, которое сможет изменить правила игры в украинском конфликте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат на пост канцлера Германии, глава ХДС Фридрих Мерц прибыл в Киев с визитом, который не был анонсирован заранее. Он запланировал встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой политик намерен получить собственное представление о положении дел на Украине.

В октябре Мерц обвинил действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии стратегического видения ситуации на Украине. Политик заявил, что кабинет министров ФРГ якобы доводит до российских властей всю информацию, а также ведёт публичные дискуссии о своих позициях и дальнейших действиях.

Кандидат в канцлеры от ХДС 12 ноября заявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток. Также Мерц высказался о готовности провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркнул, что это произойдёт тогда, когда для этого представится повод и будет достигнут консенсус среди европейских и трансатлантических партнёров.