ДНР, 10 декабря, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Российские сапёры группировки войск «Центр» проводят разминирование территории города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 декабря проинформировали в Министерстве обороны РФ.

ИА Регнум

«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» осуществляют разминирование населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики, освобожденного в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что саперы на ежедневной основе работают над разминированием дорог, территорий частных и многоэтажных домов. Разминирование проводится в сменном режиме группами по три-четыре специалиста, уточнили в Минобороны.

В ведомстве объяснили, что украинские военные дистанционным образом в ночное время минируют дороги и подъездные пути с помощью противотанковых и противопехотных мин.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования заминировали колодцы и подходы к скважинам при бегстве из Селидово от наступающих подразделений армии России. Уточнялось, что на работы по разминированию города потребуется несколько месяцев, и отмечалось, что украинские боевики при минировании использовали разнообразные мины производства стран Запада, а также самодельные взрывные устройства.

В силовых структурах 1 ноября рассказали, что военные ВСУ при бегстве из Селидово заминировали дома и объекты социальной инфраструктуры. Уточнялось, что это частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры и многоквартирные дома.