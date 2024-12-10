Киев, 10 декабря, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в безвыходное положение из-за своего внешнего вида после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 9 декабря заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

ИА Регнум Встреча Трампа и Зеленского в Париже

Дубинский обратил внимание на то, что Трамп раскритиковал Зеленского за внешний вид. Глава киевского режима явился на встречу с Трампом и французским президентом Макроном в толстовке, когда лидеры США и Франции пришли в классических костюмах и с галстуками.

Дубинский пояснил, что на международном уровне Зеленскому дали понять, что он одевается на официальные встречи как гопник, и этим замечанием буквально загнали его в угол.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа всё, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств», — отметил оппозиционный депутат.

Дубинский уточнил, что подобное поведение Зеленского связано с отсутствием у него образования, необходимого для управления страной, а также с незнанием деловой этики. Депутат назвал Зеленского «ларёчником», а всю его команду «отыгранной картой».

Ранее ИА Регнум сообщало, что после переговоров с участием избранного президента США Трампа и главы киевского режима Зеленского советник республиканца Роджер Стоун поинтересовался, хватает ли Зеленскому денег на классический костюм, раз он прибыл на встречу в толстовке и военных ботинках.

7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись несколькими репликами о ситуации на Украине.

Трамп, как отмечали СМИ, вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость. Итоговых заявлений после встречи не было. На переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х также раскритиковал внешний вид Зеленского и заявил, что лишь один политик в мире мог посетить открытие одного из самых важных христианских храмов в таком виде.