Ереван, 10 декабря, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы проявила равнодушие к защите суверенитета и территориальной целостности Армении. Такое мнение высказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Национальное Собрание Республики Армения Арарат Мирзоян

«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — считает Мирзоян, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Армения в настоящий момент углубляет отношения с европейскими партнёрами.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что ОДКБ якобы создала опасность для суверенитета Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что РФ категорически не согласна с обвинениями армянского премьер-министра. Представитель Кремля заверил, что от ОДКБ не исходит и не может исходить какой-либо угрозы для суверенитета Армении.

28 ноября состоялся саммит ОДКБ в Астане. Представителей Армении на мероприятии не было. Президент РФ Владимир Путин, комментируя этот факт, подчеркнул, что решение не участвовать во встрече является выбором Еревана, и Москва с уважением относится к этому. Российский лидер добавил, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ и со временем может вернуться к полноформатной работе в рамках организации.