Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал шутливое предложение американцам помочь разыскать лидера сирийской вооруженной оппозиции Ахмеда аль-Шараа, больше известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на вознаграждение. Соответствующее заявление Небензя сделал 9 декабря на пресс-конференции по итогам закрытых консультаций Совбеза по Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — отметил Небензя.

На вопрос о том, согласились ли американцы на предложение, российский дипломат не ответил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постпред РФ при ООН Небензя назвал позитивными итоги консультаций СБ ООН по ситуации в Сирии. Дипломат указал, что в рамках консультации обсуждалась выработка окончательного документа. Вместе с этим Небензя отметил противоречивые заявления Израиля касаемо статуса Голанских высот.

В этот же день представитель МИД Ирана Эсмаил Багаипризвал Совбез ООН принять меры по недопущению оккупации территории Сирии израильскими войсками. Багаи добавил, что Иран направил предупреждения влиятельным сторонам в сирийских событиях по этому вопросу и призвал к предотвращению повторения подобных инцидентов.