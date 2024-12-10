Донецк, 10 декабря, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило документы с доказательствам массовых убийств нацистами мирных жителей на территории Донбасса в период с 1941–1943 гг. Об этом ИА Регнум 10 ноября сообщила пресс-служба УФСБ.

Пресс-служба УФСБ по ДНР

«С первых дней вероломного вторжения фашистских захватчиков на территорию Донбасса оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан. Активными участниками проведения фашистскими оккупантами карательной деятельности являлись Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что Динкель возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях Донбасса, отдавая приказы Пономареву и другим подчинённым об арестах и последующих расстрелах советских граждан. Кроме того, Динкель, отметили в ФСБ, лично принимал участие в преступлениях.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября ФСБ опубликовала архивные документы о выявлении и поимке украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, состоявшего в ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действовавшего на Волыни и в Югославии.

24 сентября ФСБ обнародовала архивные документы о кровавых преступлениях поляков в селе Скопов в марте 1945 года.