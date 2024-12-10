Москва, 10 декабря, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Решение о переносе ратификации протокола к соглашению о торговле с Абхазией принял Совет Госдумы РФ. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Рассмотрение ратификации было запланировано на 11 декабря, но по решению Совета Госдумы ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764 425-8) перенесена на более поздний срок.

Поправки в соглашение о торговле с Абхазией внесены правительством на ратификацию в Госдуму в начале ноября. Согласно документу, в период с 27 июля по 31 декабря 2024 г. предлагалось существенно расширить перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.

По действующему на сегодняшний день соглашению, Россия не применяет таможенные пошлины при ввозе товаров из Абхазии, и взамен Абхазия не взимает пошлины при ввозе товаров из РФ. Объёмы беспошлинного вывоза из России в Абхазию топлива, пропана и битума устанавливаются на каждый год отдельно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с просьбой возобновить социальные выплаты в Абхазии обратился 9 декабря к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.

В Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Из-за протестов политической оппозиции в Абхазии есть риск того, что население республики останется без электричества, заявил Аслан Бжания.