Лондон, 10 декабря, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Великобритания пытается спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая собственную ответственность за гибель гражданки Дон Стерджес, которая, предположительно, умерла в 2018 году от воздействия нервно-паралитического газа. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«На прошлой неделе завершились проводимые в рамках расследования открытые слушания. Никаких новых элементов в картину произошедшего в Солсбери и Эймсбери, как и можно было догадаться, они не внесли. Ясности не прибавилось. Но и не для этого всё затевалось», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Там отметили, что в 2018 году Лондон использовал инсценировку в Солсбери для «геополитических игрищ», однако в настоящий момент пытается отвлечь от истинных причин смерти Дон Стерджесс.

«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — добавили в посольстве.

Дипредставительство подчеркнуло, что посольство продолжит требовать от Лондона исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, а также настаивать на обеспечении консульского доступа к ним для беседы, чтобы убедиться в отсутствии в отношении них признаков давления.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2006 года Скрипаля признали виновным в государственной измене за работу на британскую разведку. Суд приговорил его к 13 годам заключения, лишил воинского звания полковника и военных наград.

В июле 2010 года Скрипаля освободили в рамках обмена с США. Он после этого остался жить в Великобритании.

В марте 2018 года «Би-би-си» сообщил об отравлении Скрипаля и его дочери, проживавших в Солсбери. До завершения расследования в этом обвинили Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не виновна и готова сотрудничать в расследовании. Но предложение не было принято.

В марте 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лондон впервые ответил на запросы Москвы по ситуации вокруг Скрипалей. Британская сторона отказалась комментировать ход расследования и заявила, что Юлия Скрипаль отклонила предложение Москвы о консульском содействии.