Грозный, 10 декабря, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина во время церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда» 9 декабря является сигналом недоброжелателям, что он не позволит подорвать целостность и суверенитет РФ. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава республики поддержал сказанное Путиным и добавил, что единство и сплочённость народов России являются залогом силы всей страны.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — заявил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в ходе торжественной церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин заявил, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства также назвал огромной честью для себя вручение наград героям СВО, которые были удостоены звания Героя России.

Российский лидер добавил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Президент указал, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине.

В начале июня Путин отмечал, что Россия добьётся окончательной победы благодаря русскому характеру. Президент РФ подчеркнул, что на фоне этого стране для победы не нужно никакое ядерное оружие.