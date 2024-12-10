Москва, 10 декабря, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Правительственная комиссия одобрила законопроект, разработанный МВД, согласно которому следователи наделяются правом блокировать операции по счетам без решения суда в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

ac.gov.ru

«Законопроект рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности и одобрен для рассмотрения на заседании правительства Российской Федерации», — приводит РБК слова представителя правительства.

При этом источник издания отмечает, что на заседании 9 декабря проходила «ожесточенная дискуссия» о данном законопроекте, который, в частности, не поддержал Центробанк. По мнению ЦБ, данная мера является серьёзным расширением доступа к банковской тайне.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.