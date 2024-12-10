Вашингтон, 10 декабря, 2024, 03:17 — ИА Регнум. США не пользовались отдельным каналом специальной связи с Россией по ситуации в Сирии, однако подобный способ коммуникации остаётся между двумя странами. Об этом 9 декабря заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Я не отслеживаю какого-либо нового использования канала связи для избежания конфликтов с тех пор, когда об этом упоминали в последний раз. Но, опять же, это всегда остается возможным», — заявила Сингх во время брифинга.

В этот же день официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что приход к власти вооружённой оппозиции в Сирии произошёл благодаря последовательной политике США.

Вместе с этим он отметил, что уходу бывшего президента Сирии Башара Асада также способствовали действия США по ослаблению главных его сторонников, включая Иран и Россию.

Как передавало ИА Регнум, МИД РФ 8 декабря сообщил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.