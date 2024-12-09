Тбилиси, 10 декабря, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили сожгли протестующие возле здания парламента в Тбилиси. Об этом 9 декабря сообщил телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Участники акции протеста пронесли гроб по проспекту Руставели, затем поставили его возле новогодней ёлки, стоящей возле здания парламента, и сняли крышку. Внутри гроба находилось чучело Иванишвили и цветы. Затем протестующие подожгли гроб с чучелом политика.

Демонстранты пояснили, что акция символизирует политическую смерть партии «Грузинская мечта».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тбилиси у здания парламента, где оппозиция проводит протестные акции, городская мэрия начала устанавливать большую новогоднюю ель, чтобы помешать планам сторонников оппозиции собраться на площади. Ель занимает практически всю площадь, лишая протестующих места для митинга.

Протесты в Тбилиси активизировались с 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского «майдана».

В Тбилиси 7 декабря сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали. Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, активно использовали пиротехнику, пытались поджечь здание парламента. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты.

В ходе одного из антиправительственных собраний у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих задержали за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.