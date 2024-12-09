Дамаск, 10 декабря, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Глава МИД Сирии Бассам Саббага находится в Дамаске и исполняет свои обязанности, заявил 9 декабря постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

Помимо этого, по словам постпреда, они работают с нынешними премьер-министром Сирии и главой МИД, ожидая формирования нового правительства.

Кусей ад-Дахак отметил, что постпредство продолжает функционировать, представляя интересы сирийского народа.

«Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джаляли и глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир ведут переговоры с вооружённой оппозицией по созданию единого военного управления.

Отмечалось, что среди предлагаемых шагов — роспуск всех военизированных группировок и объедение их под руководством управления военными операциями. Также предлагается расформировать все оппозиционные объединения, работать под эгидой единого правительства и объявить о формировании переходного органа власти.

8 декабря МИД России сообщил, что сирийский лидер Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.