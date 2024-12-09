Курск, 10 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Высшей профессиональной награды удостоил посмертно Союз журналистов России (СЖР) главного редактора «Народной газеты» Большесолдатского района Курской области Юлию Кузнецову. Об этом 9 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

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«Союз журналистов России откликнулся на мою просьбу о присвоении высшей награды профессионального сообщества главному редактору «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой, которая погибла во время атаки вражеского дрона. Юлию Кузнецову посмертно наградили нагрудным знаком «За храбрость», — написал врио губернатора.

Хинштейн подчеркнул, что награда является данью уважения смелости Кузнецовой и её преданности профессии.

Врио главы региона отметил, что награды удостоена также оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» Ольга Брянцева, она находилась в одной машине с Кузнецовой и получила ранение. Хинштейн поблагодарил СЖР за поддержку коллег и уточнил, что семьям Юлии и Ольги оказана финансовая помощь. Кроме того, единовременные выплаты получили 50 сотрудников восьми эвакуированных редакций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что о гибели Кузнецовой стало известно 17 ноября. Она погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. По данным губернатора региона Алексея Смирнова, главный редактор «Народной газеты» везла архивные документы из редакции. Она собиралась написать об обстановке в области в своём новом материале.

После гибели Юлии Кузнецовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Президент РФ Владимир Путин наградил Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно.