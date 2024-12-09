Вашингтон, 10 декабря, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Приход к власти вооружённой оппозиции в Сирии произошёл благодаря последовательной политике США. Об этом заявил 9 декабря официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.

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«Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации (президента США Барака) Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас», — сказал Миллер.

Вместе с этим он отметил, что уходу бывшего президента Сирии Башара Асада также способствовали действия США по ослаблению главных его сторонников, включая Иран и Россию.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть вооружённой оппозиции. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.