Москва, 10 декабря, 2024, 00:49 — ИА Регнум. В Москве 12–13 декабря пройдут заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского межправительственного совета. Российскую сторону будет представлять премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повестка заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, включает вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве содружества», — говорится в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что в рамках заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции.

Помимо этого, участники заседания поднимут тему расширения сотрудничества в области энергетики, промышленности, а также развития электронной торговли.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе 3 апреля сообщил, что по итогам 2023 года совокупный реальный валовой внутренний продукт стран — участниц ЕАЭС увеличился на 3,8%. Премьер напомнил, что в прошлом году Россия была председателем в органах ЕАЭС и лидеры входящих в него стран приняли декларацию о развитии интеграции на перспективу с названием «Евразийский экономический путь».

Этот документ будет ориентиром в вопросах продолжения укрепления стратегического взаимодействия стран — участниц ЕАЭС по всем направлениям, добавил Мишустин.

19 марта президент России Владимир Путин призвал включить экономики государств ЕАЭС в работу БРИКС. Глава государства напомнил, что Россия в 2024 году является председателем в БРИКС, это может открыть другим странам ЕАЭС большие возможности.

Кроме того, глава государства сообщал, что юбилейный саммит ЕАЭС состоится в Москве 8 мая. Путин отметил, что Евразийская экономическая комиссия уже начала готовиться к мероприятию.