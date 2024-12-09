Лондон, 10 декабря, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы власти Великобритании пока не рассматривают. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера.

Thisislondon.co.uk Асма Асад

В сообщении телеканала указывается, что Стармер отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли британского гражданства Асму Асад, которая родилась и выросла в западном Лондоне.

«Сэр Кир заявил, что сейчас «слишком рано» принимать подобное решение», — уточняется в заявлении телеканала.

Ранее ИА Регнум сообщало, как сообщил 8 декабря телеканал Al Jazeera, сирийская вооружённая оппозиция зашла в Дамаск. В тот же день МИД России заявил, что Асад после переговоров с участниками вооружённого конфликта оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись провести мирную передачу власти.

О прибытии Асада с семьёй в Москву 8 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на источник. Как пояснил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение предоставить политическое убежище бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин.

Член сирийского оппозиционного национального совета Анас аль-Абда 9 декабря заявил о важности хороших отношений с Россией. Он отметил, что это в интересах обеих стран.