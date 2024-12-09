Вашингтон, 10 декабря, 2024, 00:25 — ИА Регнум. США готовы помочь вооружить и обучить новобранцев в случае понижения возраста по мобилизации на Украине. Об этом 9 декабря заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их», — сказал Миллер.

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что окончательное решение о понижении возраста должно быть принято властями Украины.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Бельгии после министерской встречи стран — членов НАТО. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал альянс поддержать Киев.

Associated Press сообщило 27 ноября со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого Киеву предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава государства также заявил, что нынешние власти Украины являются узурпаторами, потому что утратили свою легитимность и с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам страны.