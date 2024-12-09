Вашингтон, 9 декабря, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Если Мексика и Канада хотят и дальше получать американские субсидии, они должны войти в состав США в качестве новых штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, слова которого приводит журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — сказал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Канада могла бы войти в состав США в качестве нового штата в том случае, если руководству страны не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

25 ноября Трамп заявил о планах ввести пошлины в размере 25% на все поставляемые в США товары из Мексики и Канады, аргументировав своё решение невиданным ранее уровнем преступности и наркотрафика. Также политик заявил о готовности наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая из-за того, что в США якобы поступает в больших объёмах контрабанда наркотиков из азиатской страны, в том числе через Мексику.