Вашингтон, 9 декабря, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал 9 декабря в соцсети X слова главы киевского режима Владимира Зеленского о бессмысленности разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

LUDOVIC MARIN/POOL/ЕРА/ТАСС Илон Маск

Украинские СМИ привели слова Зеленского о том, что от Трампа до инаугурации на пост президента США ничего не зависит, обсуждать с ним приглашение Украины в НАТО бессмысленно, и по этой причине Зеленский намерен связаться с действующим президентом США Джозефом Байденом.

«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США и от его позиции многое зависит», — заявил Зеленский.

Маск отреагировал на опубликованное видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью как символ недоумения или сильного удивления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский захотел получить приглашение Украины в НАТО до инаугурации Трампа. При этом глава киевского режима признал, что Украина сейчас не может вступить в альянс, однако Киев рассчитывает сейчас получить приглашение в НАТО и дальнобойные системы вооружения, включая ракеты ATACMS, Taurus и Storm Shadow.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига 30 ноября призвал глав МИД стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в альянс по итогам ближайшей встречи. По его утверждению, сейчас настал «самый подходящий» момент для этого.

Агентство France-Presse 3 декабря сообщило, что действующая администрация США не будет поддерживать Украину в вопросе получения членства в НАТО, потому что любое её действие может быть аннулировано Трампом. По словам авторов публикации, такое решение может вызвать неудовлетворение у избранного главы Белого дома.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов по вступлению в НАТО. Российский лидер добавил, что также киевскому режиму для этого необходимо будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году.