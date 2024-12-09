Сухум, 9 декабря, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Доступ к сети Интернет отключат с экспериментальной целью на семь часов в Абхазии в целях борьбы с майнингом. Об этом 9 декабря заявил и. о. премьер-министра страны Валерий Бганба на заседании оперштаба по обеспечению энергобезопасности, сообщает «Апсныпресс».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отключение интернета произойдёт 10 декабря с 00:00 мск до 07:00 мск.

«Сегодня ночью с 00:00 до 07:00 мы отключаем интернет в Абхазии в целях борьбы с незаконным майнингом и посмотрим, какой это даст эффект. Кроме того, экономия электроэнергии не отменяется», — пояснил Бганба.

В ходе заседания штаба гендиректор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия указал, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы.

«Это тот майнинг, который в году потребляет порядка 350 миллионов кВт/ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается», — уточнил Джинджолия.

Глава «Черноморэнерго» отметил, что действия майнеров усугубляют и так непростую ситуацию в энергетической сфере республики.

Кроме того, 10 декабря оперативный штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧС в Абхазии. На сегодняшний день уже принято решение закрыть школы и детские сады с 11 по 17 декабря из-за проблем с энергоснабжением. Работа медучреждений продолжится в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в Абхазии. Проблема с зарплатами бюджетникам в стране усугубилась на фоне роста затрат на оплату электроэнергии, которая поступает перетоком из России.

С 7 декабря время отключения электроэнергии в Абхазии увеличено с четырёх до шести часов в сутки. Сообщается, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно. С 1 ноября действует ограничение — электричество отключают на два часа в дневное время и на два часа в ночное время.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике.

Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.

В Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Из-за протестов политической оппозиции в Абхазии есть риск того, что население республики останется без электричества, заявил Аслан Бжания.