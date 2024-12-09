Вашингтон, 9 декабря, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Государственный департамент США ввёл визовые ограничения в отношении 17 представителей российских властей. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Основанием для введения рестрикций указана причастность к проведению выборов на территориях, освобождённых в ходе специальной военной операции на Украине. При этом ведомство не стало уточнять, про какие именно выборы идёт речь. Попавшие в список лица также не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Ограничения ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка». Вскоре обслуживание карт UnionPay «Газпромбанка» прекратилось в банках более десяти стран, в том числе в Германии, Турции, ОАЭ, Таиланде, Казахстане, Венгрии.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что санкционные меры со стороны Запада преследовали цель разрушить страну изнутри, но этого не произошло.