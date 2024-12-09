Сухум, 9 декабря, 2024, 22:38 — ИА Регнум. С просьбой возобновить социальные выплаты в Абхазии обратился 9 декабря к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Михаил Мишустин

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — пояснил Бганба в беседе с ТАСС.

Как сообщает «Апсныпресс», в ходе совещания по вопросам выплаты заработной платы, и в связи с энергетическим кризисом, и. о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба указал, что ситуация с выплатой заработной платы остаётся сложной, но контролируемой. При этом на заседании отметили, что проблема с зарплатами бюджетникам усугубилась на фоне роста затрат на оплату электроэнергии, которая поступает перетоком из России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что время отключения электроэнергии в Абхазии будет увеличено с четырёх до шести часов в сутки с 7 декабря. Сообщается, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно. С 1 ноября действует ограничение — электричество отключают на два часа в дневное время и на два часа в ночное время.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике.

Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.

В Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Из-за протестов политической оппозиции в Абхазии есть риск того, что население республики останется без электричества, заявил Аслан Бжания.