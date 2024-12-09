Дамаск, 9 декабря, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Сирия уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет республики, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг 9 декабря телеканалу Al Arabiya.

Tsafrir Abayov/AP/TASS

«Во-первых, это явное нарушение [Израилем] соглашения о разделении сил 1974 года. Во-вторых, это новое нарушение суверенитета Сирии и её территориальной целостности», — отметил он.

Саббаг отметил, что Израиль накануне нанёс новые авиаудары по Дамаску. Министр обсудил инцидент с постоянным представителем ООН и попросил его поднять этот вопрос. Глава МИД также рассказал, что ведомство продолжает работать в обычном режиме, хотя условия сложные.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил о решении Башара Асада уйти с поста президента Сирии и покинуть страну. Он дал указание мирно передать власть, после чего с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских войск по ливанскому движению «Хезболла», поддерживавшего Асада. Газета The New York Times 8 декабря сообщила, что израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли 9 декабря заявил, что правительство республики готово сложность полномочия, когда это потребуется. Переговоры с оппозицией продолжаются, уточнил он.

Россия много лет поддерживала власти Сирии в борьбе с террористическими военизированными организациями. При этом президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва будет оказывать помощь, пока сирийцы сами сражаются. В 2015 году он подчеркнул, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

В сентябре 2019 года Путин отметил, что РФ последовательно выступает за политическое урегулирование ситуации в Сирии и диалог между разными силами и организациями. Государственное устройство страны должны определять её граждане, подчеркнул он.

В настоящее время ВС России сосредоточились на проведении специальной военной операции на Украине. Путин в сентябре 2024 года очередной раз подчеркнул, что Россия выполнит все заявленные задачи спецоперации.