Дамаск, 9 декабря, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Вооружённая сирийская оппозиция планирует создать единое военное управление в стране. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя оппозиции.

Hussein Malla/AP/TASS

По его словам, премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джаляли и глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир ведут переговоры с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Встреча созвана, чтобы определить шаги по передаче власти и предотвратить анархию в Сирии», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что среди предлагаемых шагов — роспуск всех военизированных группировок и объедение их под руководством управления военными операциями.

Также предлагается расформировать все оппозиционные объединения, работать под эгидой единого правительства и объявить о формировании переходного органа власти.

Как передавало ИА Регнум, аль-Джаляли 9 декабря заявил, что правительство Сирии готово сложить полномочия, когда потребуется. Он уточнил, что власти продолжают вести переговоры с представителями вооружённой оппозиции.

9 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция планирует избрать аль-Башира премьер-министром переходного периода.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.