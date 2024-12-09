Киев, 9 декабря, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Украина договорилась с Францией, что на её территории будут готовить новую бригаду ВСУ, также подготовка ещё одной бригады идёт в Германии. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 9 декабря в его Telegram-канале.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — отметил он.

Зеленский также призвал страны Северной Европы и Прибалтики помочь укомплектовать ещё одну бригаду украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Франции Себастьян Лекорню 26 ноября заявил, что из страны на Украину отправили 2,3 тыс. украинских военных после обучения. Созданную бригаду назвали «Анна Киевская» в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского, русского святого Ярослава Мудрого. Глава ведомства заявил о готовности продолжать подготовку бойцов ВСУ.

Командир взвода 21-й мехбригады национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко 25 ноября заявил, что у подавляющего количества военнослужащих в ВСУ нет мотивации воевать. По его данным, 90% украинских военных не имеют необходимого боевого опыта.

Газета The Financial Times 1 декабря сообщила, что с января по октябрь 2024 года из украинской армии дезертировали больше бойцов, чем за два предыдущих года. За 10 месяцев прокуратура возбудила 60 тыс. уголовных дел в связи с тем, что военные бросили позиции. Издание отметило, что часть украинских мужчин используют программы обучения за границей, чтобы там сбежать из учебного лагеря.