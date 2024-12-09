Пушкино, Московская область, 9 декабря, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Спасатели в ходе поисковых работ на месте взрыва, произошедшего на складе в посёлке Лесной Пушкинского городского округа Московской области, нашли тела двух погибших. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

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После взрыва на складе частично обрушились часть стены и перекрытия, а также начался пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение и приступили к разбору завалов.

«Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело женщины», — сообщили в Telegram-канале ведомства в 19:25.

Примерно через полчаса МЧС сообщило об обнаружении погибшего мужчины. При этом очевидцы рассказали спасателям, что в здании могли находиться три человека.

Как передавало ИА Регнум, в связи со взрывом и пожаром в промзоне посёлка Лесной было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). На место происшествия отправились следователи и криминалисты.