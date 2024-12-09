* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 декабря, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Мать украинского футболиста Александра Алиева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Марина Алиева заявила, что ничего не знает о нахождении её сына на территории оккупированного Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Суджа в Курской области.

Владимир Песня/РИА Новости Александр Алиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Мне об этом ничего не известно», — приводит её слова «РИА Новости».

Отмечается, что она не стала отвечать на вопрос о личном отношении к этому.

Ранее в соцсетях появился ролик, показывающий, как одетый в камуфляж, бронежилет и тактическую каску Алиев позирует на фоне магазина в Судже. Он издевательски приглашает сотрудников российских спецслужб приехать и арестовать его.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Жителей региона он назвал «нечистью». После этого российские бойцы назвали его законной целью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, экс-игрок московского «Локомотива» подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию или пропаганде терроризма.

2 ноября Росфинмониторинг внёс Алиева в список террористов и и экстремистов.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, жил в Курске и Москве, позднее стал игроком киевского «Динамо» и принял украинское гражданство. Экс-футболист рассказывал, что прекратил общение с собственным отцом, поскольку тот поддерживает проведение СВО. Также Алиев говорил, что с удовольствием убивал бы русских.

По словам бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, Алиеву свойственны проявления жестокости, у него «фашизм и экстремизм внутри сидят».