Дамаск, 9 декабря, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Правительство Сирии готово сложить полномочия, когда потребуется. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al Arabiya.

A MaerÂ·safaerjialani/Global Look Press Мухаммед Гази аль-Джаляли

«Мы готовы передать свои полномочия, как только нас об этом попросят», — отметил он.

Глава правительства уточнил, что власти продолжают вести переговоры с представителями вооружённой оппозиции.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция планирует избрать премьер-министром переходного периода главу сформированного в провинции Идлиб «правительства спасения» Мухаммеда аль-Башира.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Аль-Джаляли после этого подчеркнул, что будет оставаться на месте. Он заявил о готовности создать условия для передачи власти тем, кого выберет народ.

Член сирийского оппозиционного национального совета Анас аль-Абда 9 декабря отметил, что выступает за хорошие отношения с Россией. Это будет в интересах обеих стран, добавил он.

Россия много лет поддерживала правительство Сирии в борьбе с террористическими группами. При этом президент РФ Владимир Путин указывал на то, что Россия будет оказывать помощь, если сирийцы сами сражаются. В 2015 году он подчеркнул, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

В сентябре 2019 года Путин напомнил, что РФ всегда выступала за политическое урегулирование ситуации в Сирии и диалог между разными сторонами. Государственное устройство республики должны определять её граждане, подчеркнул он.

В настоящее время армия России сосредоточилась на проведении специальной военной операции на Украине. Путин в сентябре 2024 года очередной раз подчеркнул, что Россия выполнит все заявленные задачи спецоперации.