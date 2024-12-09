Салехард, 9 декабря, 2024, 20:50 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе модернизируют программу «Молодая семья». Как рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов, на Ямале появится новая мера поддержки — матерям до 30 лет будут выплачивать по три миллиона рублей.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Жительницы Ямала до 30 лет получат 3 млн за рождение первенца

«Со следующего года планируем изменить принцип работы программы «Молодая семья». Сегодня она никак не привязана к рождению ребенка. С 1 января обязательным условием станет именно рождение ребенка», — уточнил глава Ямала. Артюхов добавил, что при рождении первого ребенка женщиной до 30 лет выплата по программе «Молодая семья» составит три миллиона рублей. Необходимым критерием для участия в программе является нужда в жилье.

Женщинам, родившим любого по счёту ребенка до 36 лет, будут выплачивать миллион рублей. При рождении одновременно двух и более детей сумма выплаты удвоится, уточнил губернатор Ямало-Ненецкого АО. Денежные средства можно будет направить на погашение ипотеки или первоначальный взнос по программам «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Семейная ипотека».

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Жительницы Ямала до 30 лет получат 3 млн за рождение первенца

По словам Артюхова, власти региона стремятся увеличить показатели рождаемости до семи тысяч в год. «Эта цифра у нас была несколько лет назад, когда вся страна была на демографическом пике. Но с каждым годом, несмотря на то, что Ямал входит в пятёрку регионов по рождаемости, она потихоньку уменьшается. Подобные решения дают определённые импульсы», — резюмировал глава региона.