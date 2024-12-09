Махачкала, 9 декабря, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Семь человек заключены под стражу по подозрению в подготовке терактов в Дагестане. Об этом 9 декабря сообщил Советский районный суд Махачкалы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рассмотрев материалы следователя, суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до февраля 2025 года», — говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что подозреваемые разделяют идеологию запрещённой в РФ террористической группировки и объединились в террористическое сообщество.

По данным следствия, семь фигурантов изготавливали самодельные взрывные устройства, планируя привести их в действие в воинских частях, зданиях МВД и ФСБ, которые находятся в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт. Группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

Пять человек подозреваются в подготовке серии терактов в Дагестане, они помещены под стражу 2 декабря.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По данным следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.