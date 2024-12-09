Москва, 9 декабря, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры против незаконного использования инсайдерской информации для манипуляций рынком. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Меры поручено рассмотреть при участии Верховного Суда России. В том числе необходимо рассмотреть увеличение до 100 млн рублей минимального размера причинённого ущерба для привлечения к уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдов. Также требуется рассмотреть увеличение срока давности привлечения к административной ответственности и установления размера административного штрафа за подобные нарушения.

Кроме того, отмечается, что нужно предусмотреть механизмы освобождения от уголовной ответственности тех, кто впервые совершил преступление в рамках манипулирования рынком. Срок исполнения поручения — 1 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Путин 4 декабря поручил правительству и Центробанку повысить спрос на ценные бумаги в России. Для этого требуется обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и обеспечить прозрачность на рынке. Интерес к покупке ценных бумаг проявляют свыше 32 млн жителей РФ, отметил президент.

Путин также 4 декабря заявил, что российская экономика не только полностью восстановилась, пройдя через испытания, но и обеспечила качественные структурные изменения. Он назвал это самым главным результатом страны в этой сфере за последние два-три года.