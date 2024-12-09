* — организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России

Донецк, 9 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 30-летнего старшего пулемётчика украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Хмелевского к 24 годам колонии за приказ убивать мирных жителей Мариуполя. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Станислав Красильников/РИА Новости

Установлено, что в марте 2022 года боевик приказал другому военному убить двух жителей, находившихся в подъезде дома по Московской улице. Они скончались на месте из-за полученных ранений.

«Хмелевский признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)», — указано в сообщении.

Суд приговорил боевика к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Верховный суд ДНР приговорил каждого из трёх военнослужащих 55-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. В феврале 2022 года они обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования «Славянск — Донецк — Мариуполь». В результате имущественный ущерб составил более 214 млн рублей.

В конце августа суд в ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы командира разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олега Плотникова. В период с 23 по 25 марта 2022 года военный отдал по радиосвязи приказ снайперу роты расстрелять машину на проспекте Металлургов в Мариуполе. Трое жителей, находившихся в салоне, выжили. Один из них получил ранения.