Москва, 17 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Красная икра может быть заражена гельминтами — анизакидами, которые заразны для человека и могут вызвать анизакиаз. Для человека это опасно возникновением аллергической реакции, включая анафилаксию. Однако опасность в себе таит не вся икра, а в основном только добытая частным образом, рассказала в бесед с ИА Регнум кандидат биологических наук, врач-паразитолог Елена Чернышова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Икра в железных банках, которая завакуумированная, — она полностью безопасна, если произведена на официальном производстве и не были нарушены технологии. Если икра продаётся в пластиковых контейнерах и на развес, то её перед употреблением нужно замораживать в морозильной камере при минус 18 градусах как можно дольше, минимум несколько дней. Интенсивность и срок заморозки зависят от объёмов продукта, чем больше объём, тем дольше нужно замораживать», — рассказала эксперт.

Также паразитолог предупредила об опасности употребления красной рыбы в готовой нарезке, которую россияне покупают для приготовления бутербродов.

«Есть риск заражения различного вида бактериями и гельминтами, если на производстве были плохо промыты разделочные доски и ножи. Поэтому красную рыбу в нарезке тоже необходимо промораживать при -18 градусах в морозильной камере минимум несколько дней», — подчеркнула Чернышова.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор объявил о несоответствии 20% икры на российском рынке потребительским требованиям. Отмечается, что подавляющая часть фальсифицированной продукции имеет иностранное происхождение. Её при перефасовке обозначают как российский продукт, себестоимость такой икры меньше, но она существенно уступает по качеству. На её состояние оказывают влияние неблагоприятные условия разведения рыбы и корм низшего качества, а также гормоны, антибиотики и ГМО.

Пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю заявила, что партия кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 млн рублей будет уничтожена на Камчатке в соответствии с решением суда. Речь идёт о грузе весом 2975 кг, который хранили двое граждан. Рыночная стоимость составляет 9 млн 688 тысяч рублей. Решение об уничтожении икры принял Елизовский районный суд. В постановлении говорится, что указанная продукция опасна для жизни и здоровья потенциальных потребителей.