Тирасполь, 9 декабря, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере экономики из-за угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Текст соответствующего документа опубликован в понедельник, 9 декабря, на сайте пресс-службы главы ПМР.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим — чрезвычайное экономическое положение — сроком на 30 (тридцать) суток», — говорится в документе.

Указ направили на подтверждение в Верховный совет.

В документе отмечается, что на время действия чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые права, например на частную собственность и труд.

Красносельский также постановил, в частности, принять решения по рационализации потребления природного газа и запретить экспорт энергоресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.