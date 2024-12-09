Москва, 9 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерал армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Документ опубликован 9 декабря на официальном портале правовой информации.

Алексей Ерешко/РИА Новости Юнус-Бек Евкуров

Кроме того, верховный главнокомандующий присвоил звание генерал-полковника замминистра обороны Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главкома ВМФ Владимиру Воробьёву, звание генерал-лейтенанта — заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову.

Как передавало ИА Регнум, Герой России Евкуров с октября 2008 года по июнь 2019 года был главой Ингушетии. В июле 2019 года Путин назначил его заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенант, а в декабре 2021 года — звание генерал-полковник.

Горемыкин стал заместителем министра обороны России в июле 2022 года. Президент также назначил его начальником главного военно-политического управления ВС России. Ранее он был начальником Главного управления кадров Минобороны РФ.

Булыга с марта 2024 года занимает пост заместителя Минобороны России. Он отвечает за материально-техническое обеспечение армии. До этого он был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.