Пушкино, Московская область, 9 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о взрыве и пожаре на территории промзоны в посёлке Лесной Пушкинского городского округа. Об этом 9 декабря сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Следственного комитета РФ.

Прокуратура Московской области

«Возбуждено уголовного дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты», — сказано в сообщении.

9 декабря в складском помещении на территории промзоны в посёлке Лесной произошёл взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен складского помещения. Наличие пострадавших уточняется. По завершении тушения пожара и разбора завалов, сотрудники подмосковного управления СК РФ приступят к осмотру.

Как сообщал ИА Регнум 7 декабря, двое малолетних детей погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Подольске. Предварительной причиной произошедшего назвали ненадлежащее использование электрооборудования.