Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в промзоне Пушкино
Пушкино, Московская область, 9 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о взрыве и пожаре на территории промзоны в посёлке Лесной Пушкинского городского округа. Об этом 9 декабря сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Следственного комитета РФ.
«Возбуждено уголовного дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты», — сказано в сообщении.
9 декабря в складском помещении на территории промзоны в посёлке Лесной произошёл взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен складского помещения. Наличие пострадавших уточняется. По завершении тушения пожара и разбора завалов, сотрудники подмосковного управления СК РФ приступят к осмотру.
Как сообщал ИА Регнум 7 декабря, двое малолетних детей погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Подольске. Предварительной причиной произошедшего назвали ненадлежащее использование электрооборудования.