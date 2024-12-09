Варшава, 9 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Страны Запада на протяжении нескольких десятилетий строили военные и экономические планы в отношении Украины. Об этом говорится в материале издания Mysl Polska.

Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«У Запада в отношении Украины были свои планы, причём не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь лёгкой закуской», — написал обозреватель издания.

По его словам, проблемы на Украине начались гораздо раньше, чем произошел Евромайдан 2013 года. Ситуация обострилась практически сразу после распада СССР. Со временем на Украине появились олигархи, и они начали стремиться к укреплению отношений и связей с Западом.

При этом наиболее желанной целью для Запада, по мнению журналиста, всегда была Россия, в частности, всегда интересовали её природные богатства.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика киевского режима и вассальная зависимость от Запада приведут страну к катастрофе. По его словам, создание жизнеспособной госструктуры потребует кардинальных изменений, которые пока на Украине не просматриваются.