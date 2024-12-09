Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Российского актера Юру Борисова за роль в фильме «Анора» номинировали на американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана». Информацию о номинантах 9 декабря опубликовали на сайте кинопремии.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юра Борисов

В этой же категории на награду также претендуют Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Американского режиссера Шона Бейкера, снявшего «Анору», также номинировали на «Золотой глобус» в категории «лучший режиссёр». Победителей объявят 5 января.

Издание Variety накануне сообщило, что Борисов также за роль в «Аноре» получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана. Вместе с ним её получил Калкин.

Комедийно-драматический фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизёрше, живущей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич. История начинается с того, что девушка знакомится с сыном русского олигарха, которого родители прислали в США учиться, но он хочет развлекаться.

Как передавало ИА Регнум, лента «Анора» в мае получила главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Из российских актёров, кроме Борисова, в фильме снялись Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.