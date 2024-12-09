Вашингтон, 9 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В топ-10 кандидатов на звание «Человек года» по версии американского журнала TIME вошли избранный президент США Дональд Трамп, бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, британская принцесса Кейт Миддлтон.

Global Look Press

«Начиная с 1927 года, TIME называет человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние — хорошее или плохое — на мир за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году, судя по десятке претендентов, ведущей отраслью, определяющей лидеров мнений, стала политика. Новатором не только в технической сфере TIME называет самого богатого человека на планете Илона Маска.

«Илон Маск уже давно является новатором. Генеральный директор Tesla перевернул индустрию с ног на голову — от онлайн-платежей до электромобилей и коммерческих помещений. В 2022 году он приобрёл и обновил платформу социальных сетей, ранее известную как Twitter, а в 2023 году переименовал её в X. Но 2024 год стал годом, когда Маск — самый богатый человек в мире по версии Forbes — вступил в мир политики», — говорится в краткой справке журнала.

В список претендентов на звание «Человек года» также попали Клаудия Шейнбаум как первая в истории Мексики женщина-президент, телеведущий и блогер Джо Роган, чей подкаст пятый год подряд стал самым популярным на Spotify, Джером Пауэлл, который с 2018 года возглавляет Федеральную резервную систему США.

Имя победителя и обладателя звания «Человек года» будет названо в четверг, 12 декабря.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, журнал Forbes назвал премьер-министра Сингапура Лоренса Вонга самым высокооплачиваемым мировым лидером, его годовая зарплата составляет почти $1,69 млн.

В январе 2024 года Трампа в очередной раз выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. До этого его трижды выдвигали на награду, но получить её ему пока не удавалось.