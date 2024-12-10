Анталья, Турция, 10 декабря, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Молодой человек 18-летней студентки Екатерины Бурнашкиной, которая бросила новорождённого ребёнка в туалете аэропорта города Анталья, решил не ждать девушку из турецкой тюрьмы. Андрей заявил ИА Регнум, что Екатерину нельзя простить за её поступок.

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Поначалу Андрей пытался простить девушку, он даже рассказал, что готов принять её обратно с условием, что ему не придётся воспитывать чужого ребёнка. С того момента прошло почти два месяца, за это время Андрей пересмотрел свою позицию по поводу Екатерины и принял решение расстаться с ней.

«Я почти две недели ничего не ел, не спал ночами — у меня был сильный стресс. Со всех сторон на меня давили морально, моя семья и все мои друзья, все говорили: «Зачем она тебе такая нужна? Так ужасно поступила, тем более врала тебе и скрывала беременность». Друзья говорили, что я не должен быть ждулей. В какой-то момент я понял, что надо себя отпускать от этой ситуации потихоньку. Я всё обдумал и принял решения закончить эти отношения и больше не ждать Катю из турецкой тюрьмы. Понимая, что она вообще сделала, и ждать её — это вот бессмысленно просто», — рассказал Андрей.

Приняв решение о расставании, Андрей оборвал все контакты с семьей Екатерины, а также с её друзьями и знакомыми. Молодой человек решил оставить эту историю в прошлом и жить дальше своей жизнью.

«Что касается новостей о Кате и её дочери — информации почти нет. Пока я общался с её семьей, узнал, что девочку планирует удочерить отец Кати — он станет её опекуном. По моей информации, это будет возможно в конце декабря, после очередного заседания суда», — поделился Андрей.

Ранее молодой человек признался, что не знает, кто отец ребёнка — с Катей они встречались всего полгода. О факте беременности Кати Андрей человек узнал из СМИ.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 13 октября 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина была задержана в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля. Незадолго до этого девушка родила в туалете аэропорта ребёнка, которого оставила в унитазе.

Новорожденную девочку удалось спасти, её передали медикам. Екатерина заявила правоохранителям, что не знала о собственной беременности. Девушку и ее 47-летнюю мать Елену задержала местная полиция. В отношении задержанных женщин возбуждено уголовное дело. По турецким законам девушке может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат Екатерины Бурнашкиной заявила, что её подзащитная предстанет перед судом именно в Турции. По словам юриста, экстрадиция россиянки пока не обсуждается.

При этом в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой сообщили, что недавно девочке оформили гражданство Российской Федерации. Также в ведомстве отметили, что российские дипломаты уведомили турецкие власти о намерении забрать младенца в Россию.