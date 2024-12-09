Брюссель, 9 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в 2021 году, когда ещё была премьер-министром Эстонии, унизила тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель, резко одёрнув её за идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС. Об этом 9 декабря сообщила газета Politico, ссылаясь на информацию от дипломатов.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Кая Каллас

По информации издания, инцидент произошёл в июне 2021 года на заседании Евросовета. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель, но Каллас в присутствии всех лидеров стран ЕС возмутилась, спросив у канцлера ФРГ, для чего это нужно. Она также призвала не доверять Путину.

Поскольку Меркель не могла добиться цели, если не будет согласия всех членов Евросовета, она вышла из зала. Заявлению Каллас очень удивился французский президент.

«Макрон не мог поверить, что новый лидер из небольшой страны ЕС осмелился унизить Меркель, которая в то время была главным игроком объединения», — говорится в публикации.

Один из дипломатов сообщил газете, что Макрон повернулся к Каллас и спросил, рассчитывает ли она ещё оставаться премьер-министром Эстонии. Отмечается, что президент таким образом намекнул на возможную ответную реакцию Берлина.

Как передавало ИА Регнум, Каллас регулярно выступает с антироссийскими выпадами и призывами усилить санкции против РФ. В июне она предложила направить замороженные российские активы России на помощь Украине. При этом в августе 2023 года стало известно, что её супруг Арво Халлик ведёт бизнес в России.

1 декабря 2024 года Каллас возглавила дипломатическую службу ЕС. В первый день на этом посту она допустила, что страны Европы могут направить свои войска на Украину.

В опубликованном 2 декабря интервью Каллас заявила о росте влияния Путина в мире. По её мнению, это оправдывает то, что страны Евросоюза поддерживают киевский режим.

Путин, в свою очередь, отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.