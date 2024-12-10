Уфа, 10 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В Уфе 40-летняя женщина украла у своей 67-летней матери-инвалида паспорт и, воспользовавшись внешним сходством, сняла все её сбережения в банке. Сотрудники банка не смогли распознать подмену и не заметили различий во внешности между фотографией в паспорте и женщиной, которая его предъявила. Пенсионерка лишилась денег, которые откладывала на похороны. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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В начале мая 67-летняя жительница Уфы решила пополнить свой сберегательный счет, куда она перечисляла деньги на свои похороны. В банке ей сообщили, что такого счёта не существует, так как она сама сняла все средства с него и закрыла его.

«Сотрудник банка пояснила, что пенсионерка якобы приходила в начале прошлого месяца в отделение банка, показала паспорт и сняла денежные средства в сумме 74 000 рублей», — рассказал источник.

Пенсионерка в предполагаемый день находилась на работе и не могла снять деньги. Сотрудники банка вместе с женщиной отсмотрели камеры видеонаблюдения, на которых пенсионерка узнала свою дочь. Оказалось, что она украла паспорт своей матери и, представившись ей, сняла деньги.

«Женщина воспользовалась внешним сходством и тем, что её мать последний раз меняла паспорт 22 года назад. Поэтому на фото в документе была почти та же самая женщина, что стояла перед сотрудником банка», — сообщил источник.

По словам матери, её дочь состоит на учёте у нарколога, и деньги могли понадобиться для покупки запрещённых веществ. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чувашии заведующая домом престарелых украла у умершей подопечной пенсию. Заведующая получила на временное хранение от одной из подопечных банковскую карту, на которую начислялась пенсия.