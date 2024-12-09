Белгород, 9 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Трое мирных жителей были ранены при атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. Об этом 9 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое», — написал он в Telegram-канале.

Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Сотрудники скорой доставят их в Валуйскую ЦРБ для оказания необходимой помощи.

Сама машина тоже получила повреждения.

В Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, осколки задели зеркало и колесо грузового автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывчатки с беспилотника оказался посечён забор частного дома.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря беспилотники ВСУ дважды атаковали многоквартирный жилой дом в городе Шебекино. В результате загорелась одна из квартир. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Повреждено остекление. Никто из жителей не пострадал. При попытке повторной атаки второй беспилотник был сбит на подлёте к дому.

В ночь на 9 декабря средства противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Было сбито восемь беспилотников над Белгородской областью, три дрона над Ростовской, два над Астраханской.